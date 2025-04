Veranstaltung: Ticketverkauf für "Amiga40" startet

Pressemitteilung: Amiga40 Germany - 40 Jahre Amiga, ein Fest für alle!



17.-19. Oktober 2025 - ein ganz besonderes Datum für alle, die den legendären Commodore Amiga lieben: Wir feiern 40 Jahre Amiga mit einem großen Jubiläumsevent in Mönchengladbach! Die Amiga40 Germany wird DER Treffpunkt für Fans, Technikfreunde, Retro-Liebhaber aus aller Welt - und für Familien, die gemeinsam auf eine Zeitreise gehen wollen.



Am heutigen 5. April um 18 Uhr MEZ startet der Ticketverkauf über unseren Ticketshop unter amigaevent.de/ticket!



Kommt vorbei - feiert mit uns 40 Jahre Amiga-Kult und eine Zeit, in der Computer noch Persönlichkeit hatten!



Wir freuen uns auf euren Besuch! (cg)



[Meldung: 05. Apr. 2025, 22:48] [Kommentare: 0]

