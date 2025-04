15.Apr.2025









iComp: ACA1240/1260 ab sofort im regulären Verkauf

ACA von iComp (individual Computers) ist eine moderne Turbokartenserie für verschiedene klassische Amiga-Modelle. Seit einigen Tagen ist nun auch die schnelle Variante mit 68040- oder 68060-Prozessor für den Amiga 1200 für alle Interessenten verfügbar. Die Karte wurde erstmals Ende 2018 erwähnt und wurde seit Februar dieses Jahres bereits an Bestandskunden von iComp ausgeliefert.



Jens Schönfeld erwähnt in der aktuellen Meldung zur Verfügbarkeit, dass noch nicht alle geplanten Features auf der Karte enthalten seien. Auf der diesjährigen Revision Demoparty in Saarbrücken wird ein Amiga 1200 mit ACA1260 mit 100 MHz für die AGA/060 Demo Competition genutzt, so iComp.



Der Verkauf der ACA1240 bzw. ACA1260 ist auf eine Karte pro Kunde begrenzt. Interessenten müssen sich deshalb vor dem Kauf auf der Website von iComp registrieren. (nba)



