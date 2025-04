15.Apr.2025

Event: Passione Amiga Day 2025

Der Passione Amiga Day ist ein vom Magazin Passione Amiga in Italien organisiertes Treffen für Amiga-Nutzer. Das Event wartet mit kommerziellen Ausstellern, Konferenzen mit italienischen und internationalen Gästen und einem Flohmarkt auf. Nach dem Erfolg der ersten vier Veranstaltungen findet der Passione Amiga Day 2025 am 7. September bei freiem Eintritt statt.



Der Veranstaltungsort im historischen Zentrum der Stadt Spoleto ist der ideale Ort, um ein Wochenende im Zeichen von Geschichte, Kultur und Essen und Wein zu verbringen. Spoleto hat es geschafft, Modernität mit seiner Vergangenheit zu verbinden, die in den Straßen und auf den Plätzen noch zu spüren ist und die Stadt zu einem weltweit einzigartigen Ort macht. Wegen seines Charmes wurde es als Drehort für die TV-Serie "Don Matteo" ausgewählt. (nba)



