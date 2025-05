Amiga 40 Tools Jam: GoSnap V0.13

Den zweiten Beitrag für den Amiga 40 Tools Jam hat Krzysztof Donat eingereicht: GoSnap ermöglicht die von anderen Betriebssystemen bekannte Funktion zum Einrasten von Fenstern an den Bildschirmrändern (Video).

GoSnap erzeugt 8 aktive Zonen auf dem Workbench-Bildschirm: 4 Bildschirmecken und 4 Ränder. Wenn ein Fenster in eine dieser Zonen gezogen wird, wird es automatisch in der Größe verändert und neu positioniert. Die Zonen funktionieren wie folgt: Vier Ecken - wird ein Fenster in eine Ecke gezogen, wird es auf 1/4 der Bildschirmgröße verkleinert und in dieser Ecke positioniert.

Linker, rechter und unterer Rand - wird ein Fenster auf einen dieser Ränder gezogen, wird es auf die Hälfte der Bildschirmgröße verkleinert und an dem entsprechenden Rand eingerastet.

Oberer Rand - wird ein Fenster an den oberen Rand des Bildschirms gezogen, wird es so vergrößert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. GoSnap beachtet die vom Anwendungsentwickler festgelegten Mindest- und Höchstwerte für die Fenstergröße sowie die Tatsache, ob ein Fenster überhaupt in der Größe veränderbar ist. Wenn ein Fenster nicht in der Größe veränderbar ist, wird es von GoSnap nur neu positioniert, ohne seine Größe zu verändern.



Das Programm läuft als Commodity und kann über das Dienstprogramm System Exchange verwaltet werden, wo es angehalten oder deaktiviert werden kann.



Das Programm benötigt AmigaOS Version 3.1.4 oder neuer; AmigaOS 3.2 wird empfohlen. In den Systemeinstellungen (IControl) sollte die Option, dass Fenster über den Bildschirmrand hinaus gezogen werden können, aktiviert sein. GoSnap sollte auch unter AmigaOS 4.1 funktionieren.



GoSnap wurde in Amiga E unter Verwendung des E-VO-Compilers geschrieben und ist Freeware. Spenden sind aber willkommen. (dr)



[Meldung: 19. Mai. 2025, 14:48] [Kommentare: 2 - 19. Mai. 2025, 18:34]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]