Jubiläum: Amigaland.de wird 25

Auf amigaland.de stellt Mirko Engelhardt unter anderem vormals kommerzielle Software mit Genehmigung zum Herunterladen bereit. Inzwischen kann er auf ein Vierteljahrhundert zurückblicken und schreibt:



"Es ist soweit. Amigaland.de wird 25 Jahre alt, was für ein Brett und zum damaligen Zeitpunkt auch so nicht erwartet. Mal ehrlich, wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass die Amiga-Community immer noch so lebendig ist? Ich sicher nicht, aber alles kam anders und ist jetzt so wie es ist.



Unsere Seite feiert in diesem Jahr das Jubiläum. Vor 25 Jahren erblickte unsere Seite die Welt und entwickelte sich stetig weiter. Davor waren wir in der Mailboxszene aktiv unterwegs. Mit der Nevermind BBS (1994 - 2001) waren wir ebenfalls erfolgreich unterwegs. Dann zog ich den Stecker und verkaufte meine komplette Amiga-Hardware. (Ein schwerer Fehler!) Durch Amigaland versuchte ich allerdings, meine Affinität zum Amiga aufrechtzuerhalten. Heute sind wir recht gut etabliert, wir können viele Downloads anbieten, haben viele Geschichten zu erzählen und bieten Hilfestellungen in verschiedenen Bereichen. Unsere Seite wurde bislang viermal überarbeitet, wobei mir unsere zweite Version am besten gefiel. :)



Heute feiern wir den Tag, aktuell bieten wir die meisten Downloads für den Amiga auf unserer Seite, die wir je hatten. Dazu kommen Apps, Demos, Tutorials und unser umfangreicher History-Bereich. Aktuell unterstützen wir die Amiga40 als Sponsor und verlosen noch bis zum 31.05.2025 zwei Eintrittskarten zu diesem Event. Viel Spass weiterhin am Amigaland!" (snx)



[Meldung: 25. Mai. 2025, 07:30] [Kommentare: 0]

