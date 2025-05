28.Mai.2025

Steffen Häuser (ANF)







RetroArch-Portierung für AmigaOS in Arbeit

Steffen Häuser arbeitet an einer Portierung von RetroArch für AmigaOS und AmigaOS 4 - hierbei handelt es sich um ein modulares Emulatorsystem, bei dem lediglich die Kerne für die verschiedenen Systeme ausgetauscht werden. Nach Fertigstellung soll die Umsetzung dann kostenlos im Aminet und dem OS4Depot verfügbar sein, in letzterem befindet sich bereits ein Paket mit ersten Kernen. Zu seiner Portierung schreibt er:



"Ich bin gerade dabei, das modulare Emulator-System RetroArch auf AmigaOS zu portieren. Derzeit gibt es bereits eine Beta-Version für AmigaOS 4 und eine Beta-Version für AmigaOS 3.x (PiStorm 4 oder zumindest PiStorm empfohlen). Die WarpOS-Version läuft leider noch nicht, wird aber auch angestrebt.



Wer RetroArch nicht kennt - es ist ein modulares System, bei dem Dinge wie Video-Refresh, Sound, Joystick usw. durch ein zentrales Programm gemacht werden, und die Emulatoren (etwa PC-Engine, NeoGeo, NES, Gameboy, ...) dann nur den "Kern" implementieren müssen. Es gibt ein sehr großes Feld von Emulator-Kernen für RetroArch, die sich dann auch relativ einfach (manche mehr, manche weniger) auf AmigaOS portieren lassen. Und es muss nicht für jeden Emulator von vorne Video-Refresh, Sound usw. programmiert werden. Auch eine schöne und komfortabel zu bedienende GUI bietet RetroArch bereits.



Ich biete allen, die (z.B.) 10-15 Euro an meinen PayPal-Account (tirionareonwe AT gmail.com) als Spende schicken, die derzeitige Betaversion an (im Falle einer Spende bitte eine E-Mail-Addresse angeben, an die die Betaversion geschickt werden soll). Die finale Version wird dann aber kostenlos auf OS4Depot und dem Aminet veröffentlicht werden.



Man kann sich das ganze auch in dem Video hier schonmal ansehen. (Der NeoGeo-CD-Core ist in dem Video noch nicht dabei, der ist erst seit sehr kurzer Zeit lauffähig.)



Bei den Cores gibt es zwar schon eine Menge, aber das ist sicher noch ausbaufähig. Einen Mame-Core und evtl. auch einen ScummVM-Core will ich mir ggf. irgendwann noch ansehen, wenn mal die grundsätzliche Version fertig ist." (snx)



[Meldung: 28. Mai. 2025, 08:31] [Kommentare: 2 - 28. Mai. 2025, 17:35]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]