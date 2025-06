Musik-Album: Remute² für den Amiga angekündigt

Der Elektronik-Musiker Remute (Denis Karimani) hat mit Remute² sein erstes vollständig auf dem Commodore Amiga laufendes Album angekündigt. Der Release erscheint pünktlich zum 40. Geburtstag des Amiga.



Remute² umfasst 15 neue Tracks und beinhaltet zusätzlich eine eigens programmierte grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit 3D-Visuals, die in Echtzeit auf den Systemen abgespielt werden - empfohlen wird das Amiga CD32, unterstützt werden auch Amiga 1200 und 4000 mit CD-ROM sowie gängige Emulatoren.



Das Album kann als professionell gepresste CD im Digipak für 26,99 Euro vorbestellt werden und enthält zusätzlich das digitale Album in MP3 oder FLAC. Als Erscheinungstermin wird der 4. Juli 2025 genannt. (nba)



[Meldung: 17. Jun. 2025, 02:10] [Kommentare: 0]

