RetroArch: Versionen für WarpOS und MorphOS angekündigt

RetroArch ist ein modulares Retro-Emulatorsystem, über das amiga-news.de erstmals am 28. Mai 2025 berichtete. Nach den bereits angekündigten Versionen für AmigaOS 3.x (68k) und AmigaOS 4 (PowerPC) hat Entwickler Steffen Häuser nun auch Adaptionen für WarpOS und MorphOS in Aussicht gestellt.



Laut Häuser läuft die WarpOS-Version bereits mit voller Framerate auf einem PCI-PowerPC-Board mit 900 MHz G3, die MorphOS-Version wurde erfolgreich mit einem Mirari-Board getestet. Videos zu den laufenden Betaversionen für AmigaOS 4, MorphOS und WarpOS sind über die Discord-Channels von Amigans und MorphOS einsehbar. Zum Einsatz kamen ein X5000 (AmigaOS 4) sowie Mirari-basierte Systeme (MorphOS/WarpOS).



Technisch basiert die MorphOS-Version wie auch die OS4-Fassung auf RetroArch 1.21, der aktuellen Version auf dem PC. Die WarpOS- und die 68k-Version setzen auf RetroArch 1.19.



Ein Großteil der wichtigsten Cores wurde bereits für MorphOS und WarpOS kompiliert. Einige Cores - etwa MAME2009 - funktionieren auf WarpOS jedoch nicht, da sie zu groß für das eingesetzte elf2exe2-Tool sind. MAME2003Plus laufe gegenwärtig dagegen problemlos.



Wie bei den anderen Versionen ist auch der Zugang zu den Betaversionen für MorphOS und WarpOS gegen eine Spende möglich. Die finalen Versionen sollen später kostenlos über Aminet, OS4Depot und MorphOS Storage veröffentlicht werden. (nba)



