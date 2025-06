Box-Version von Dr. Dangerous erhältlich

Für das im vergangenen Jahr veröffentlichte Actionspiel "Dr. Dangerous - Secrets of the Temple of Xol'Tan" von HooGames2017 (amiga-news.de berichtete) wird ab sofort eine physische Box-Edition angeboten. Die Sammler-Edition wartet mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen auf.



Die überarbeitete Version der Disketten-Edition bietet unter anderem neue Schwierigkeitsgrade (Easy, Medium und Hard), die mit angepassten Spielmechaniken für mehr Abwechslung sorgen. So lassen sich im Easy-Modus erstmals Checkpoints jederzeit setzen, was das Spiel zugänglicher und komfortabler macht. Gleichzeitig bleibt der klassische Reiz für Profis im Hard-Modus voll erhalten.



Vier brandneue Level erweitern das Abenteuer und sorgen für zusätzlichen Spielspaß. Auch die Musik wurde überarbeitet: Barry Leitch (u.a. bekannt durch Lotus Turbo Challenge) und ZEKAVEO, der sich bereits mit dem Soundtrack zum Android-Spiel "The Mystical Quest" einen Namen gemacht hat, zeichnen für die neue Klangkulisse verantwortlich und verleihen dem Spiel eine dichte, atmosphärische Soundkulisse.



Außerdem wurden kleinere visuelle Anpassungen vorgenommen, um bestimmte Abschnitte noch stimmiger zu gestalten, und auch die Ladezeiten wurden deutlich verbessert. Schließlich ist das Spiel neben Englisch nun auch auf Deutsch, Französisch und Spanisch verfügbar.



Die Box-Version wartet darüber hinaus mit einem neuen Titelbildschirm, einer gedruckten Anleitung im Retro-Stil sowie weiteren Details auf.



Die Box-Version von Dr. Dangerous inklusive Download-Option kostet 29,00 Euro und ist ab sofort erhältlich. (nba)



[Meldung: 24. Jun. 2025, 17:11] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]