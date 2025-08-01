|ENGLISH VERSION
|08.Aug.2025
| Veranstaltung: Amiga-Demos auf der Assembly 2025
Seit 1992 wird die Demoparty Assembly in Helsinki veranstaltet, vergangenes Wochenende fand die diesjährige Ausgabe statt. In der Kategorie "Oldskool Demo" platzierten sich auch zwei Amiga-Produktionen:
[Meldung: 08. Aug. 2025, 06:27] [Kommentare: 0]
