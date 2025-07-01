amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

08.Aug.2025



 Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.3
Nach einer Betaversion hat Dirk Hoffmann nun die finale Version 4.3 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Der Dateisystem-Navigator enthält nun einen Boot-Befehl zur Verwaltung von Boot-Blöcken. Es wird mindestens macOS 13.5 vorausgesetzt. (dr)

[Meldung: 08. Aug. 2025, 21:18] [Kommentare: 0]
.
.