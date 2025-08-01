30.Aug.2025

Steffen Häuser (ANF)







AmigaOS 4: Modularer Multi-Plattform-Emulator "RetroArch"

Steffen Häuser schreibt: Heute wurde nach langer Entwicklungszeit das modulare Emulator-System RetroArch für AmigaOS 4 auf os4depot veröffentlicht. RetroArch hat im Unterschied zu Einzel-Emulatoren den Vorteil, dass es einfacher ist, einen "Core" zu implementieren/Portieren, und dass man Dinge wie Video-Refresh, Sound, Gamepad Support nicht jedesmal von vorn implementieren muss, weil das das Hauptexe bereits macht - und hochoptimiert. Und der Enduser erhält eine gemeinsame GUI für alle Emulationen.



Eine große Zahl von Cores ist bereits verfügbar.



Versionen für WarpOS, MorphOS und 68k (und möglicherweise auch AROS x86 in der Zukunft, die GUI der AROS-Version läuft bereits, die Cores noch nicht) sind noch in Entwicklung (Spender per PayPal an tirionareonwe@gmail.com können bereits jetzt die Beta für WOS/MOS/68k erhalten). Vermutlich werden MorphOS und WarpOS Versionen die sein, die als nächstes veröffentlicht werden, wie lange das noch dauert, ist noch nicht konkret bekannt. (cg)



[Meldung: 30. Aug. 2025, 22:57] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

