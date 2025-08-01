|ENGLISH VERSION
|
|31.Aug.2025
| Blog: Epsilon's World zum Einbau eines Magnetband- bzw. ZIP-Laufwerks im A4000T
Im jüngsten Eintrag seines englischen Blogs beschreibt 'Epsilon' den diesmal erfolgreichen Einbau eines Magnetband-Laufwerks in seinem Amiga 4000T. Auch ein ZIP-Laufwek wird installiert. (snx)
[Meldung: 31. Aug. 2025, 08:16] [Kommentare: 1 - 31. Aug. 2025, 09:42]
|
