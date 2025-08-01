amiga-news ENGLISH VERSION
31.Aug.2025
MorphZone (Forum)


 MorphOS: Betaversion 6 des SDK-Explorers
Yannick 'Papiosaur' Buchys SDK-Explorer dient der Anzeige der im MorphOS-Entwicklerpaket enthaltenen Unterlagen. Der nun verfügbaren Betaversion 6 fehlt indes noch die Möglichkeit, auch Quellcodes aus dem SDK (oder Dokumente Dritter) anzuzeigen. Ausstehende Kleinigkeiten sind die Großschreibungsunabhängigkeit der Suchfunktion und eine durchgängig fettgedruckte Anzeige der Dokumenttitel.

Download: SDK-Explorer_1.0-beta6.lha (2 MB) (snx)

[Meldung: 31. Aug. 2025, 08:16] [Kommentare: 0]
