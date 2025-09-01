amiga-news ENGLISH VERSION
01.Sep.2025



 Verwaltung von ADF-Dateien: adflib V0.10.3 für Windows, Linux und macOS
Laurent Clevy veröffentlichte erstmals adflib im Jahre 1999 in der Version 0.7.8 (Aminet). Die vorwiegend in C geschriebene, portable C-Bibliothek dient der Verwaltung von Amiga-formatierten Geräten wie Festplatten und ZIP-Disks bzw. deren Auslagerung über das .ADF-Format (amiga-news.de berichtete). Aktuell wird die Bibliothek in der Verantwortung von Tomasz Wolak weitergeführt. Änderungen in der Version 0.10.3:
  • unadf on Windows: fix extracting binary files
[Meldung: 01. Sep. 2025, 22:14]
