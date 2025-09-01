amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

05.Sep.2025
Ron's Computer Videos


 Video: Interview mit Lauren Elliott (Brøderbund)
Der YouTube-Kanal "Ron's Computer Videos" hat ein Interview mit dem ehemaligen amerikanischen Videospieldesigner Lauren Elliott geführt. In seiner Zeit beim US-amerikanisches Softwareunternehmen Brøderbund war er auch für die Amiga-Spiele Wings of Fury, Prince of Persia und Myst verantwortlich. (dr)

[Meldung: 05. Sep. 2025, 06:09] [Kommentare: 1 - 05. Sep. 2025, 09:02]
.
.