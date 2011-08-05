|06.Sep.2025
| Amiga-Emulator: Amiberry-lite 5.8.11
Amiberry-lite ist ein auf WinUAE 4.4 basierender Amiga-Emulator und im Gegensatz zum großen Bruder Amiberry für langsamere Hardware - bis hin zum Raspberry Pi 4 - gedacht. Neuerungen in Version 5.8.11:
(cg)
- Bugfix: HRTMon ROM check fix
- Bugfix: check for $AMIBERRY_HOME_DIR before the last fallback
- Bugfix: Virtual keyboard would always show on startup
- Bugfix: Virtual keyboard input would pass through
- updated AROS roms to latest version
- Support broken cue files with "TRACK 0" instead of "TRACK 01"
- scale height of NTSC resolutions properly
- improve auto-crop when using NTSC
[Meldung: 06. Sep. 2025, 23:48] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]