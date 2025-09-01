amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

06.Sep.2025
(ANF)


 Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 176
Die deutsche und englische Ausgabe 176 (September/Oktober 2025) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei dessen Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Playfield
  • Review Krogharr - The Beerserker
  • Review DR Dangerous Boxed
  • Review Pjusk
  • Review Gemdalus
  • Review AmiSeaFox
  • Review Space Patrol
  • Review Amiga Forever 11
  • Review C64 Forever 11
  • Review WinUAE
  • Wissen 9: Raycasting
  • Spezial Reboot von Commodore
  • Spezial 40 Jahre Amiga Teil 3: Irrungen, Wirrungen und Sackgassen
  • Beyond the Screen: Rings of Medusa & The Return of Medusa
  • Demoscene
(cg)

[Meldung: 06. Sep. 2025, 23:57] [Kommentare: 0]
.
.