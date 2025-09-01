amiga-news ENGLISH VERSION
06.Sep.2025
Steffen Häuser (ANF)


 Modularer Multi-Plattform-Emulator: RetroArch jetzt auch für MorphOS verfügbar
Steffen Häuser schreibt: Das modulare Emulator-System RetroArch ist nun - nachdem es kürzlich für AmigaOS 4 veröffentlicht wurde - auch für MorphOS erhältlich.

Falls Ihr euch noch fragt, was genau RetroArch ist, und was die Vorteile gegenüber einem "Einzel-Emulator" sind, die folgenden Videos sollten es zeigen: RetroArch unter MorphOS, RetroArch unter AmigaOS 4.

RetroArch bietet eine gemeinsame GUI für alle Emulatoren, bietet gemeinsame Features (hochoptimierter Videorefresh, Sound, Joystick,...) für alle Emulator-Cores und macht es Portierern einfacher, Emulatoren auf AmigaOS4 und MorphOS anzupassen.

Falls sich jemand fragt "Was ist mit WarpOS und 68k" - an Versionen für diese arbeite ich als nächstes. Und ich versuche auch eine AROS-Version zu machen. Wem RetroArch für AmigaOS und MorphOS gefällt - ich freue mich über eine Spende an mein PayPal-Konto tirionareonwe@gmail.com. Danke. (cg)

[Meldung: 06. Sep. 2025, 23:59] [Kommentare: 1 - 07. Sep. 2025, 09:37]
