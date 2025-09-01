|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|07.Sep.2025
Christopher Drum (Reddit)
| Blog: Deluxe Paint on the Amiga
Christopher Drum nimmt 40 Jahre Amiga und Deluxe Paint zum Anlass, auf dieses Programm in seinem englischsprachigen Blog unter dem Titellink zurückzublicken, indem er sich die Malanleitungen aus dem Handbuch vornimmt und umzusetzen versucht. (snx)
[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00] [Kommentare: 0]
|
