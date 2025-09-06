|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|07.Sep.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 06.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.09.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
RetroArch_1.21.lha Emulation RetroArch main archive SeriousSam-TSE_1.0.lha Games/Shoot3D A port to MorphOS of Se... SeriousSam-TFE_1.0.lha Games/Shoot3D A port to MorphOS of Se... SeriousSam-TFE_1.1.lha Games/Shoot3D A port to MorphOS of Se... delugem_1.0.lha Games/Think Port of delugem (CPP-SDL2) Connect4_1.0.lha Games/Think A four-in-a-row videogame AmiDream_0.3.lha Graphics/Convert A Text to Image Applica...(snx)
[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.