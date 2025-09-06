|ENGLISH VERSION
|07.Sep.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 06.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.09.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
connect4.i386-aros.lha gam/boa 2Mb Connect 4 videogame powered by F... giddy3.x86_64-aros-v11.zip gam/pla 4Mb OpenGL puzzle-solving platform g... delugem.x86_64-aros-v11.zip gam/puz 10Mb puzzle game(snx)
[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00] [Kommentare: 0]
|
