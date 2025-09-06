amiga-news ENGLISH VERSION
07.Sep.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 06.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.09.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
connect4.i386-aros.lha       gam/boa 2Mb   Connect 4 videogame powered by F...
giddy3.x86_64-aros-v11.zip   gam/pla 4Mb   OpenGL puzzle-solving platform g...
delugem.x86_64-aros-v11.zip  gam/puz 10Mb  puzzle game
(snx)

[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00]
