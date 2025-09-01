|ENGLISH VERSION
|09.Sep.2025
| Video-Praxisbericht: Checkmate 19" IPS Retro Monitor
Ein aktueller Video-Praxisbericht liefert einen detaillierten Einblick in den Checkmate 19" IPS Retro-Gaming-Monitor aus Sicht eines Users.
Der Monitor unterstützt eine breite Palette von Signaleingängen und Auflösungen - darunter 15 kHz, 31 kHz, PAL und NTSC - und verfügt über ein modulares Design, das das Hinzufügen weiterer Schnittstellen oder Anpassungsmodule ermöglicht. Der Bericht zeigt, wie sich der Monitor im Alltag bewährt: Bildqualität, Einstellmöglichkeiten, Anschlussvielfalt und seine Eignung für verschiedene klassische Systeme werden praxisnah beleuchtet.
Der Checkmate 19" IPS Retro Monitor des britischen Herstellers Imica ist beim europäischen Distributionspartner DragonBox vorbestellbar, aktuell jedoch nicht lieferbar. (nba)
[Meldung: 09. Sep. 2025, 16:21] [Kommentare: 2 - 09. Sep. 2025, 20:42]
