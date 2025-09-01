amiga-news ENGLISH VERSION
13.Sep.2025
 Modularer Multi-Plattform-Emulator: RetroArch jetzt auch für WarpOS verfügbar
Das modulare Emulator-System RetroArch ist nun nach AmigaOS 4 und MorphOS auch für WarpOS verfügbar. Steffen Häuser teilt uns mit dass Cores wie SNES, Mame oder FBNeo auf PCI-PPC-Karten mit G3- oder G4-Prozessor (Zitat) "super laufen", BlizzardPPC- und CyberstormPPC-Nutzer sollten sich dagegen auf "kleinere" Cores beschränken. (cg)

