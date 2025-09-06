amiga-news ENGLISH VERSION
13.Sep.2025



 Emulation: FS-UAE-Launcher 3.2.20
Frode Solheim hat ein Update des zu FS-UAE gehörenden Launchers veröffentlicht, das folgende Änderungen mitbringt:
  • Improved fusion dark theme.
  • Automatically use fusion dark theme if Windows or macOS in dark mode.
  • Arcade: Fixed error with Texture getting multiple size args.
  • Prefer X11 over Wayland because Qt still seems to work better with X11.
  • Netplay server improvements [ztronzo].
  • PyQt6 support [BluewizardNet].
  • Build ARM64 versions also via GitHub.
  • Package the Launcher slightly differently.
  • Update build scripts to not depend on bash (better on Windows).
  • Other Minor code cleanup and bug fixes, remove use of pkg_resources.
(cg)

[Meldung: 13. Sep. 2025, 23:43] [Kommentare: 3 - 14. Sep. 2025, 07:54]
