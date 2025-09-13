|ENGLISH VERSION
|14.Sep.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 13.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.09.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
python-2.7.18.x86_64-aros... dev/lan 34Mb python-2.7.18.x86_64-abiv11 libmpg123.x86_64-aros-v11... dev/lib 2Mb Library for decoding mpeg audio ... beebase-multi-1.2-.lha off/dat 10Mb Programmable relational database...(snx)
[Meldung: 14. Sep. 2025, 06:34] [Kommentare: 0]
