14.Sep.2025



 OS4Depot-Uploads bis 13.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.09.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
a1222mix.lha             aud/mis 282kb 4.0 Audio Mixer for the A1222+
arabic_console_device... dri/inp 3Mb   4.1 An arabic console device, line&a...
amigagpt.lha             net/cha 4Mb   4.1 App for chatting to ChatGPT
beebase.lha              off/dat 10Mb  4.0 Programmable relational database...
(snx)

[Meldung: 14. Sep. 2025, 06:34] [Kommentare: 0]
