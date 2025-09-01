|15.Sep.2025
| Veranstaltung: Terminankündigung zur Classic Computing 2026
Im nächsten Jahr wird die Classic Computing vom 08.–11.10.2026 stattfinden. Nach Bayern wird sie dann in Niedersachsen ausgerichtet, und zwar in der ehemaligen Reithalle 10 des Jugend- und Kulturzentrums "CD-Kaserne" in Celle.
Die jährliche "Classic Computing" wird vom Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. organisiert und ist eine der größten Retrocomputer-Veranstaltungen in Deutschland. (dr)
[Meldung: 15. Sep. 2025, 06:18] [Kommentare: 0]
