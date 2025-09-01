|16.Sep.2025
| Video-Dokumentation: AmigaOS als Multitasking-Vorbild für Windows
David "Dave" Plummer, ein ehemaliger Mitarbeiter von Microsoft in der Position eines Operating System Engineers, berichtet in seinem erfolgreichen YouTube-Kanal "Dave's Attic" regelmäßig über Technikthemen. In seiner neuen Folge mit dem Titel "The Secret History of Windows Multitasking" beschreibt er, wie präemptives Multitasking in das Windows-Betriebssystem Einzug erhielt. Nicht überraschend dabei ist der von ihm beschriebene Einfluss des AmigaOS als Inspirationsquelle für die Microsoft-Entwickler. Plummer gibt hierzu einen ausführlichen Einblick aus technisch-historischer Sicht. (nba)
