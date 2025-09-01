13.Okt.2025









Amiga40: Live-Stream-Angebot

Am kommenden Wochenende findet in Mönchengladbach die Amiga40 statt. Für alle, die bislang noch unentschlossen ob eines Besuchs waren, gibt in zweifacher Hinsicht gute Nachrichten.



Nach aktuellem Stand können für Samstag an der Tageskasse noch Nachmittagstickets (Einlass ab 16:00 Uhr) erworben werden. Für den Sonntag gibt es sowohl noch Karten im Ticketshop, als auch an der Tageskasse.



Für alle, für die der Weg zu weit ist oder es die Zeit nicht erlaubt, stellen Alisha von AUGS und Vitus von BBSindex einen live-Stream von beiden Tagen zur Verfügung: entweder als YouTube-Stream

oder als Twitch-Stream Die Beiden setzen dabei mehr als 1 Km Glasfaser-Kabel, 12 Videoquellen und drei Video-Mischpulte ein, alles auf eigene Rechnung.



Hier nochmal in der Übersicht das geplante Programm der Amiga40:





(dr)



