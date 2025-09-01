|13.Okt.2025
| Wurfsternen ausweichen: Vollversion von "Fight!"
Bei "Fight!", das mit der Scorpion Engine erstellt wurde, gilt es Ninja-Wurfsternen auszuweichen. Der Spieler steuert dabei zwei Figuren gleichzeitig, es sei denn er hat einen menschlichen Mitspieler zur Verfügung. Nach der Demo-Version stellt 'Docster' nun die Vollversion zur Verfügung: diese besteht aus 3 verschiedenen Levels mit 3 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Der Highscore wird auch gespeichert. (dr)
[Meldung: 13. Okt. 2025, 18:51] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]