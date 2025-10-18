amiga-news ENGLISH VERSION
 MorphOS-Storage-Uploads bis 18.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.10.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
libargp-1.0.lha           Development/Library       libgargp for MorphOS
deark-1.7.1.lha           Files/Archive             Extracting data from va...
LosMalditos_2.00.lha      Games/Adventure           Adventure point and cli...
ClassiCube_1.3.7.lha      Games/Misc                Custom Minecraft Classi...
dethrace_0.9.0.lha        Games/Race                Reverse engineering the...
Xash3D_1.1.lha            Games/Shoot3D             Xash3D port
PastePass_2.1.lha         System/Utilities          A simple passwordmanage...
