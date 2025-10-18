amiga-news ENGLISH VERSION
 AROS-Archives-Uploads bis 18.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.10.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
losmalditos.lha              gam/adv 27Mb  Adventure point and click R.P.G.
wcs.multi-aros.zip           gra/ray 6Mb   World Construction Set Version E...
lha_4u_4a.multi-aros.zip     uti/arc 216kb LHA For UNIX For Aros
[Meldung: 19. Okt. 2025, 06:53] [Kommentare: 0]
