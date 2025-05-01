|25.Okt.2025
| E-Mail-Programm: Zweite Testversion 0.1.2 von AMail verfügbar
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine zweite Testversion 0.1.2 von "AMail" veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt (Video).
Die aktuelle Version von "AMail", Stapletons Beitrag zum Amiga 40 Tools Jam, bietet Leistungsanpassungen und das Verschieben einiger Aktionen in den Hintergrund:
Mindestens AmiSSL 5.22 oder neuer wird benötigt. (dr)
- Sending mail now a background process
- Deleting a message now a background process
- Loading a message now checks the local cache and displays if it exists
- Code cleanup
- Couple of Bug fixes
[Meldung: 25. Okt. 2025, 06:57] [Kommentare: 1 - 25. Okt. 2025, 15:32]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]