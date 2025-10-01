amiga-news ENGLISH VERSION
29.Okt.2025



 Windows: Emu68-Imager 1.0.6.4
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3.x-Installation vorzubereiten. Das Update erzwingt nun das Herunterladen der Version 1.3 von GeNet, da dessen neuere Fassung eine angepasste Version von Emu68 erfordern würde. (snx)

[Meldung: 29. Okt. 2025, 09:20] [Kommentare: 0]
