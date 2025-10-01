|29.Okt.2025
Commodore Mania
| Dylan the Spaceman: Demoversion veröffentlicht, Spiel bleibt wohl unvollendet
Im Juli berichteten wir, dass mit "Dylan the Spaceman" ein Dizzy-Klon in Arbeit sei. Nun hat Chris Clarke eine Demoversion veröffentlicht, zugleich aber angekündigt, dass das Plattformspiel wohl unvollendet bleibe, da es ihm an der nötigen Zeit sowie weiteren kreativen Einfällen mangele. (snx)
[Meldung: 29. Okt. 2025, 09:21] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]