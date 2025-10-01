|ENGLISH VERSION
|
|29.Okt.2025
Bill Borsari (ANF)
| Veranstaltung: Details zur AmiWest 2025 in Sacramento, USA (1./2. November)
Pressemitteilung (Übersetzung): 27. Oktober 2025; Sacramento, Kalifornien – Der Sacramento Amiga Computer Club freut sich, die AmiWest 2025 am 1./2. November zu präsentieren. Dies ist ein besonderes Jahr für den Amiga-Computer, der 1985 von Commodore auf den Markt gebracht wurde und nun sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Bislang kamen Amiga-Enthusiasten in diesem Jahr in den Genuss der AMIGA/040th im Silicon Valley und der Amiga40 in Deutschland sowie einer Reihe weiterer Sonderveranstaltungen.
AmiWest, die weltweit am längsten bestehende Amiga-Messe, feiert ihr 40-jähriges Jubiläum mit einem Schwerpunkt auf der Amiga-Gemeinde. Anstelle eines traditionellen Banketts auf der Messe werden wir zu einem lokalen Burger- und Bierlokal in Sacramento fahren. Anstelle eines herkömmlichen Redners werden wir den Teilnehmern die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit Amiga-Computern zu teilen.
Auf der Messe werden neben unseren langjährigen Unterstützern auch mehrere neue Aussteller vertreten sein. Wir werden den Amiga-"Lorraine"-Prototyp, die AMIGA/040th FutureWall, Marcin Spoczynski (Tunefinder) und vieles mehr präsentieren. Außerdem präsentieren wir AmigaOS 4 Update 3, das neue Mirari-PPC-Board und AmigaOS 3.3 Beta. Als Krönung wird der A-Eon-A1222+ - sowohl das Mainboard als auch komplette Tower-Systeme - am AAA-Stand zum Verkauf angeboten!
Hinsichtlich der Präsentationen wird die Show einzigartige Inhalte bieten:
[Meldung: 29. Okt. 2025, 09:21] [Kommentare: 1 - 29. Okt. 2025, 12:54]
|
