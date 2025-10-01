amiga-news ENGLISH VERSION
30.Okt.2025



 Jump'n Run: Demoversion 2.0 von "Creeping Me Out Hex Night"
Michael 'Mixel' Dawes stellt eine weitere Demoversion seines mit dem Game Construction Kit Scorpion Engine erstellten Jump'n Run 'Creeping Me Out: Hex Night' zur Verfügung. Das Demo ist kürzer als der Vorgänger, zeigt aber komplett neue Inhalte aus dem Spiel. (cg)

[Meldung: 30. Okt. 2025, 22:18] [Kommentare: 0]
