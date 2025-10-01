amiga-news ENGLISH VERSION
30.Okt.2025
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: Amiga Future Archive DVD #6
Die "Amiga Future Archive DVD #6" ist eine gepresste DVD9 mit über 8 GByte an Daten, die folgende Ausgaben des Printmagazins in digitaler Form enthält:
  • Deutsch: Ausgabe 11-170
  • Englisch: Ausgabe 67-170
Die deutsche Ausgabe 11 sowie die englische Ausgabe 67 waren jeweils die Erstausgabe. Bei den Heften 11 bis 26 handelt es sich um Scans von niedrigerer Qualität, die restlichen Hefte wurden direkt als PDF exportiert. Der Herausgeber bittet um Verständnis dafür, dass keine Update-Möglichkeit von früheren Version der Amiga Future Archive DVD angeboten werden kann und rät Kunden, sicherzustellen dass das verwendete Laufwerk DVD9 lesen kann. (cg)

[Meldung: 30. Okt. 2025, 22:24] [Kommentare: 0]
