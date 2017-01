AEROS für indieGO! erhältlich

Käufer von Pascal Paparas "indieGO!", einem ARM-basierten System, das durch die Zusammenstellung diverser Emulatoren mehrere Spielkonsolen in sich vereint, können hierauf nun auch dessen linuxgehostete AROS-Distribution AEROS nutzen. Über die Online-Update-Funktion kann AEROS den Auswahlmöglichkeiten beim Start der indieGO! hinzugefügt werden, ein Video zeigt das Starten von AEROS auf dem Gerät und das anschließende Spielen von AmigaRacer.



Wie Pascal Papara mitteilt, handele es sich bei AEROS für indieGO! um das erste Mal, dass AROS in gehosteter Form auf einem ARM-System mit einer Farbtiefe von 32 Bit liefe und somit die 3D-beschleunigten Treiber des Linux-Unterbaus der indieGO! nutze. AROS selbst beinhaltet die kürzlich von Krzysztof Śmiechowicz für das ABIv0 rückportierten Systemdateien, die auch in der Distribution Icaros Desktop Verwendung finden.



Neben AEROS beschert die Version 1.7.0 des linuxbasierten Betriebssystems "indieGO! OS" den Kunden ergänzend zu FS-UAE als weiteren Amiga-Emulator die neueste Version von uae4arm, und zwar kompiliert auf und für den Minicomputer Odroid-XU4, mit JIT, Vollbildmodus und Ton (uae4arm ist normalerweise für den Raspberry Pi2/3 optimiert).



Als Ausblick seien zudem Vorbereitungen getroffen worden, auch Icaros Desktop auf der indieGO! laufen lassen zu können, und zwar dank des kommerziellen i386-ARM-Wrappers ExaGear. Von der Geschwindigkeit her erinnere diese Lösung Pascal Papara an die Nutzung der Distribution unter der virtuellen Maschine VirtualBox auf dessen MacBook Pro vor sieben Jahren. Möglich werde dies dadurch, dass der Wrapper rein für die Übersetzung der Prozessorarchitektur genutzt werde, ansonsten aber das ARM-native API Anwendung finde.



Hinsichtlich der nicht-amigabezogenen Änderungen wie dem neuen Startmenü von Fabio Falcucci oder Aktualisierungen der übrigen Emulatoren empfiehlt Pascal Papara, das AMC-Support-Forum im Auge zu behalten. (snx)



[Meldung: 15. Jan. 2017, 05:41] [Kommentare: 0]

