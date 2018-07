Spiel: AIBOT

AIBOT ist als Lernspiel gedacht, um den Spieler an Programmiermethoden heranzuführen. Konkret muss man einen Roboter so programmieren, dass er das Ziel des jeweiligen Levels erreicht (Video). Mit dem Geld für das Absolvieren eines Levels können dann weitere Programmierbefehle hinzugekauft werden.



Selbst ist AIBOT mit Hollywood erstellt worden und dementsprechend für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, AROS und MorphOS erhältlich - zunächst jedoch lediglich im Indiego-Appstore, um diesen zu unterstützen. Später soll auch eine Veröffentlichung im Aminet folgen. (snx)



[Meldung: 17. Jul. 2018, 10:29] [Kommentare: 0]

