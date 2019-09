Amiga Future: 20-Jahre-Überarbeitung der Webseite

Andreas Magerl schreibt: Am 9.9.99 ging das erste Mal die Amiga-Future-Webpage online. Damals hatte die Webpage kaum Content und nur ein paar wenige Besucher täglich. Inzwischen hat sich die Amiga-Future-Webpage zu einer der größten Webseiten für den Amiga gemausert. Neben tausenden Spiele- und Anwender-Downloads (darunter viele hundert kommerzielle Titel) beiheimatet die Amiga-Future-Webpage eine der größten Cheats-Sammlungen für den Amiga.



Aber auch mehrere tausend Testberichte, Preview- und sonstige Artikel rund um den Amiga könnt ihr kostenlos auf der Amiga-Future-Webpage lesen. Auch viele ausverkaufte Amiga-Future-Ausgaben sind auf der Webpage kostenlos einsehbar. Natürlich seid ihr auch mit den News und dem Kalander immer auf dem aktuellsten Stand rund um den Amiga. Der News-Bereich wird momentan weiter ausgebaut. Wir suchen für die News und weitere Bereiche der Homepage noch Verstärkung. Wenn jemand mithelfen will, dann schreibt uns bitte.



Nach 20 Jahren ist es nun soweit und wir haben die komplette Amiga-Future-Webpage überarbeitet. Natürlich können sich noch einige Fehler eingeschlichen haben. Solltet ihr welche entdecken, dann meldet uns das bitte.



Leider konnten nicht von allen Usern die Passwörter der Accounts auf die neue Seite übernommen werden. Solltet ihr beim Einloggen eine Fehlermeldung erhalten, fordert bitte vom der Webpage ein neues Passwort an.



Viel Spaß mit der neuen Homepage der Amiga Future. (snx)



[Meldung: 12. Sep. 2019, 09:43] [Kommentare: 5 - 12. Sep. 2019, 19:10]

