Update zum Amiga-Meeting Nord (18.-20. Oktober)

Sven Scheele schreibt: Vom 18. bis 20. Oktober findet in Neumünster das 20. Amiga-Meeting Nord statt. Mit 37 Anmeldungen sind inzwischen nahezu alle Plätze mit direkter Übernachtungsmöglichkeit am Veranstaltugnsort ausgebucht.



Zum 20-jährigen Jubiläum ist folgendes Rahmenprogramm geplant: Premiere der Special Edition des Ulk-Films "Dünn 2" (Samstag)

Vortrag "Mailboxen der 90er - Ein Erlebnisbericht"

Vorstellung eines Protoypen der Pyra-Konsole

Präsentation des "ID3-Imageviewers" für AmigaOS und MorphOS

Vorführung einer Vampire 500 V2 mit aktuellem AGA-Core und evtl. der brandneuen Vampire V4 Standalone

Wettbewerbe mit attraktiven Preisen Darüber hinaus freuen wir uns besonders über die Teilnahme von Petro Tyschtschenko und Entwickler-X.



Wie man sieht, lohnt sich auch ein Besuch als Tagesgast auf jeden Fall!



Weiterhin erwünscht: Entwickler oder Händler, welche ihre Amiga-Projekte oder -Produkte auf dem Meeting gerne vorstellen und/oder verkaufen möchten. Das Orgaanisationsteam würde sich über eine Kontaktaufnahme freuen! (snx)



