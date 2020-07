15.Jul.2020









C-A Acquisition Corporation benennt sich in Amiga Corporation um

2019 hatte Mike Battilana (Cloanto) die C-A Acquisition Corporation gegründet und die von ihm von Amiga Inc. erworbenen Warenzeichen, Copyrights und Internet-Domains an dieses Unternehmen zu überführen. Unter amiga.com war bisher wenig zu sehen, in den letzten Tagen wurden jedoch diverse Amiga-Logos ergänzt sowie der Hinweis, dass es sich bei den Marken um eingetragene Warenzeichen der "Amiga Corporation" handle.



Gegenüber amiga-news.de bestätigt Mike Battilana, dass sich die "C-A Acquisition Corporation" in "Amiga Corporation" umbenannt habe, man werde sich jedoch weiterhin bedeckt halten ("low profile will continue") bis die [rechtlichen] Fragen geklärt sind. Man sei nicht komplett untätig, unter anderem schaltet das Unternehmen offenbar seit mehr als einem Jahr ganzseitige Anzeigen in der Amiga Future.



Battilana verweist auf einen Thread bei Twitter, der genutzt werden kann um ihn direkt zur Amiga Corporation oder seinen Amiga-Plänen zu befragen. (cg)



[Meldung: 15. Jul. 2020, 23:27] [Kommentare: 0]

