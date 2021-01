10.Jan.2021









Letzter Tag unseres Gewinnspiels

Für alle, die über die Feiertage und den Jahreswechsel in den Ruhemodus gewechselt sind und sich noch nicht aufraffen konnten, an unserem großen amiga-news.de Gewinnspiel teilzunehmen, hier nochmal die herzliche Einladung dazu: Bis heute kurz vor Mitternacht habt ihr noch die Möglichkeit dazu!



Mit ein wenig Recherche auf unseren Seiten und dem Abschätzen, wie fleißig unsere Leser in all den Jahren die Meldungen kommentiert haben, ist man schon dabei. Eure Familien, Freunde und Partner dürfen gerne beim Schätzen helfen - da gibt es sicher ein paar Experten, die immer schon mal zeigen wollten, was sie können...



Niemand muss alle Fragen beantworten! Die Beantwortung alleine der Schätzfragen gibt euch die Möglichkeit, einen der tollen Preise zu gewinnnen. Durch eine Teilnehme habt ihr aber ganz nebenbei auch die Chance, unseren Sponsoren - den Entwicklern, Komponisten und Herausgebern - eure Wertschätzung auszudrücken und sie zu neuem Tatendrang zu ermutigen.



In diesem Sinne: Viel Spaß und viel Erfolg! (dr)



[Meldung: 10. Jan. 2021, 12:16] [Kommentare: 0]

