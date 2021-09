m68k-Assemblerunterstützung: Plugins für JetBrain und Visual Studio IDEs

Neulich berichteten wir, dass Chris 'platon42' Hodges (u.a. USB-Stack Poseidon) ein Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains (u.a. CLion und IntelliJ für Windows, Mac OS und Linux) veröffentlicht hat, das Unterstützung für m68k-Assembler nachrüstet. Es stattet die IDEs mit Syntax-Highlighting und Refactoring-Fähigkeit für Motorolas Befehlssatz aus.



Das ebenso auf GutHub verfügbare Projekt entwickelt er kontinuierlich weiter und hat mittlerweile die Version 0.7 mit den folgenden Änderungen veröffentlicht:

Bugfix: 'btst' with pc-relative and weird immediate mode was missing (courtesy of Yann).

Bugfix: 'movem' with pc-relative mode was missing for weird immediate mode (courtesy of Yann).

Bugfix: Special registers for address mode matching only worked with lower case register names (courtesy of Yann).

Enhancement: Assembler syntax with implicit immediate 1 for shifts and rotations no longer cause syntax errors (courtesy of Yann).

Enhancement: Documentation for instruction with special register shows specific register expected.

New: Added documentation provider info for global labels. Shows directives and comments above.

Bugfix: Fixed BNF for labels with preprocessor statements.

Disabled: 'END' detection was breaking parsing, causing havoc.

Full changelog available at Github project site. Parallel dazu gibt es einen zweiten Ansatz des JetBrains-Angestellten Yann Cébron. Davon gibt es allerdings noch keine Veröffentlichung.



Für die von Microsoft angebotene integrierte Entwicklungsumgebung Visual Studio (unterstützt unter anderem Visual Basic.NET, C, C++, C++/CLI, C++/CX, C#, F#, SQL Server, TypeScript und Python sowie HTML, JavaScript und CSS) ist ebenso eine Erweiterung erhältlich, die Unterstützung für die Assemblersprache von Amiga Motorola 68000 Computern zur Verfügung stellt. (dr)



[Meldung: 29. Sep. 2021, 06:52] [Kommentare: 0]

