AmigaOS 4: MediaVault 1.4.0

MediaVault ist eine Open Source Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit deren Hilfe man Online-Radiostationen streamen kann. Dafür wird ein externer Abspieler wie AmigaAmp und die jansson.library v2.12.1 benötigt. Erstmals werden nun mit der Version 1.4.0 auch Podcasts unterstützt. Der Autor George Sokianos schreibt dazu:



"Ich habe gerade die neue Version von MediaVault 1.4.0 veröffentlicht, die eine meiner Lieblingsfunktionen mitbringt, und zwar die Unterstützung von Podcasts.



MediaVault verwendet PodcastIndex.org, um Daten für die aufgelisteten Podcasts und Episoden zu erhalten. Die Datenbank enthält mehr als 4,2 Millionen Podcasts und ist damit eine der größten Online-Quellen. Ich bin sicher, dass auch Sie Ihre geliebten Podcasts dort finden werden.



MediaVault ist die erste systemeigene Anwendung für AmigaOS 4, die Ihnen Podcasts auf Knopfdruck bereitstellt. Und ich bin sicher, dass Sie es genauso lieben werden, wie ich es entwickelt habe.



Im Moment liefert MediaVault nur 100 Podcasts, die auf Ihren Suchkriterien basieren, und nur die letzten 100 Episoden des ausgewählten Podcasts, aber ich bin mir sicher, dass die nächste Version fertig sein wird, bis Sie sich alle diese Inhalte angehört haben, und dann unbegrenzten Zugang bietet.



Die neue Version kann von der GitHub-Seite des Projekts heruntergeladen werden. Wenn Sie bereits die vorherige Version verwenden, gibt es einen Selbst-Update-Prozess, den Sie im Anwendungsmenü finden. Dieser kann genutzt werden, um automatisch auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren.



Ich möchte mich bei allen meinen Unterstützern bedanken, die mir helfen, MediaVault weiterzuentwickeln, neue Funktionen hinzuzufügen und es immer besser zu machen."



Die Änderungen im Detail: Es ist nun möglich nach Podcasts anhand ihres Titels suchen, Informationen und deren Avatar sowie eine Liste der letzten 100 Episoden einsehen

Durch Auswahl einer Episode und Klicken auf die Schaltfläche "Abspielen", wird der Podcast in den Player geladen und abgespielt.

Die Art und Weise, wie die Avatarbilder heruntergeladen werden, wurde geändert, was nun schneller ist und viele Fehler beim Netzwerkzugriff behebt, die zu Verbindungsfehlermeldungen führten. (dr)



