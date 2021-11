19.Nov.2021









Game Construction Kit: RedPill 0.9.3

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.8 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



Diese neue Version 0.9.3 liefert folgende Änderungen: Profiler update: Trigger conditions and actions are displayed. Also added extra cathegories in the main bar.

Code for global variables has been optimized.

Code for input has been optimized.

Render code has been optimized.

New action Trigger Sprite Layer to enabled or disable the Level Sprite Layer.

New action Trigger Sprite Spd X to set up the Level Sprite Layer Speed in X.

Removed HUD Enabled/Top/Bottom from HUD screen as now the setup is done in Level Properties.

Audio routines for player and the editor have been unified.

Code has been converted to ASCII, this is just better for me but could have some unknown implications.

Some internal code refactoring.

In Game Setup screen Target FPS has been renamed to Max FPS.

FIX: Sprite setup not being seen in the Level Properties screeb.

FIX: When entering the level screen some old projects could crash the editor. (dr)



