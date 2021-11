20.Nov.2021









Emulation: vAmiga als Browserumsetzung

Christian Corti hat sich mit seiner Webauftritt NEOART Costa Rica offensichtlich auf Webumsetzungen von Emulatoren und Programmen spezialisiert: So bietet er neben der Webumsetzung des C64-Emulators "VirtualC64" und des Musiktrackers "Future Composer" in Form eines Remakes auch die Webumsetzung des von Dirk Hoffmann entwickelten Amiga-Emulators für MacOS vAmiga an. Dafür wird nur ein aktueller Browser wie Chrome, Edge oder Firefox benötigt. Die erforderliche ROMs werden in Form eines 'AROS Replacement Kickstart ROM' zur Verfügung gestellt. Es können auch eigene ROMs verwendet werden, diesbezügliche Tests sind unserseits aber gescheitert. Corti weist ausdrücklich auf den Betastatus des Projektes hin, aber wir wollten sehen, wie anwendbar das bereits ist und haben uns als Testobjekt das Spiel Crazy Columns ausgesucht, das der Autor Jochen Hoffer in Form einer adf-Datei zur Verfügung stellt.



Nach dem Aufruf des Titellinks werden wir folgendermaßen begrüßt:





Nach einem "Continue" erwartet uns die Einstellungsseite:





Wir entscheiden uns für "Install AROS" und damit für das "AROS Kickstart Replacement ROM". Im Tab "Hardware" kann man fertige Konfigurationen laden. Da 'Crazy Columns' für den Amiga 500 geschrieben wurde, entscheiden wir uns dafür. Nach einem "OK" startet der Emulator:





Da man durch Betätigen der Icons keine Aktion auslöst, ziehen wir einfach die ADF-Datei des Spiels in das Fenster und siehe da, es funktioniert. Allerdings wird der erste Versuch noch durch die Meldung 'zu wenig Speicher' ausgebremst. Wir erhöhen den Fast-RAM von den voreingestellten 0 kB auf 512 kB und starten erneut. Dieses Mal mit Erfolg:





Wir hätten gerne vom Programmierer noch ein paar Details und Hintergründe erfahren, unser Feedback gegeben, aber unsere Anfragen blieben leider unbeantwortet. Das soll unsere Leser aber nicht davon abhalten, ebenfalls fleißig zu testen und von ihren Erfahrungen hier zu berichten. (dr)



