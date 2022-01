Vertikaler Shooter: Amiga-Port von 'Knightmare' veröffentlicht

Der Musiker, DJ und Entwickler 'Hoffman' hatte im letzten Jahr die finale Version seiner Amigaumsetzung des Spieles 'Metal Gear' veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Ebenso ursprünglich für das MSX geschrieben und von Konami veröffentlicht wurde der vertikal scrollende Shooter Knightmare, von dem er heute seine Amigaumsetzung veröffentlicht hat (offizielles Video). Er schreibt dazu:



"Knightmare wurde ursprünglich 1986 veröffentlicht und ist eines der vielen klassischen Spiele, die von Konami für den MSX produziert wurden. Es ist der erste Teil einer Trilogie von Spielen, wobei sich jede Ausgabe für einen anderen Gameplay-Stil in der Serie entschieden hat. Du spielst als Popolon und deine Mission ist es, Aphrodite aus den Klauen des bösen Fürsten der Finsternis zu retten. Auf dem Weg zur Rettung der Göttin der Liebe und der Schönheit musst du dich durch 8 Levels mit Feinden und Endgegnern kämpfen. Die Action findet in Form eines vertikal scrollenden Top-Down-Shoot'em-Ups statt, mit verschiedenen Power-Ups auf dem Weg."



Die Amiga-Portierung enthält die folgenden Features: Das Originalspiel wurde vollständig 'zerlegt', um ein akkurates Gameplay zu gewährleisten

Alle Grafiken wurden von Toni Galvez überarbeitet

Brandneue Titel und Ladebildschirme

Hochwertige Amiga Enhanced Sound Effekte

Alle Level und Bosse haben einzigartige Amiga Enhanced Soundtracks

Völlig neue Hi-Score-Tabelle mit automatischer Speicherung auf Diskette

50hz / 60hz Gameplay-Option

Eingebautes Auto-Feuer

Zusätzliches geheimes Bonus-Power-Up hinzugefügt (wer findet es?)

Kompatibel mit allen Amigas mit 512k-Chip und 512k-Speicher Download: knightmare-v1.0.1.zip (9 MB) (dr)



[Meldung: 11. Jan. 2022, 19:56] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]